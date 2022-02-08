投資人觀望本周美國將發布的通膨數據，並繼續消化臉書母公司Meta Platforms及其他巨型股最近揭露的季報，周一美股三大指數陷入震盪，終場道瓊指數收平，受Meta跌逾5%拖累，標普500指數和那斯達克指數下跌。

★主要指數

道瓊指數上漲1.39點，收在35091.13點，盤中一度上漲逾200點，最高站上35325.01點。

標普500指數跌16.66點或0.37%，收在4483.87點。

那斯達克指數收跌82.34點或0.58%，為14015.67點。

費城半導體指數跌0.74點或0.021%，為3452.33點。

★消息

美國1月非農業就業人口大幅增加46.7萬人，使聯準會可能加快升息步伐的預期進一步升溫，美國10年期指標公債殖利率持續在高點徘徊，盤中一度站上1.941%。

美國可能與伊朗達成核協議並解除對伊朗的原油出口禁令，周一國際油價連漲7天的升勢畫下句點。

根據Coin Metrics數據，周一隔夜市場比特幣一度升至44500美元，創下1月5日來新高。

★分析

標普500成長股指數下跌0.9%，而價值股指數上漲0.1%，反映投資人仍然避開科技股與其他估值已高的股票。

Longbow Asset Management執行長Jack Dolllaride表示，在2022年之前，逢低買入是必然發生的事，但現在不能保證了，我們每天、每周都會看到指數和個股進行修正。

摩根士丹利首席美股策略師Mike Wilson表示，對於高估值和投機型的股票而言，這是一個熊市，且仍未觸底。

★類股

標普500指數11大類股跌多漲少，能源股上漲1.3%，漲幅最大。通訊服務股跌2.24%，表現最疲弱。

★重磅股

五大科技股幾乎全軍覆沒，僅亞馬遜微漲0.19%做收。蘋果收跌0.42%、Meta跌5.14%、谷歌母公司Alphabet跌2.86%、微軟跌1.63%。

亞馬遜上周五發布的季報意外強勁，使市值暴增約1900億美元。

微軟下跌1.63%，在道瓊指數成分股中跌幅最大。波音上揚2.65%，在道指中表現最佳。

Meta Platforms跌5.14%，給標普500指數帶來最大的拖累。該臉書母公司上周發布的業績報告和財測意外疲弱，導致股價和市值連日暴跌。

輝達漲1.7%，給標普500指數帶來最大的提振。

費城半導體指數成分股漲跌互見，安森美勁揚8.43%，漲幅最大。超微近收平、英特爾小漲0.35%、德儀跌0.86%、應材漲0.41%、美光跌0.37%、高通下跌2.44%。

★焦點股

特斯拉下跌1.73%，收在907.34美元。該公司公告最近收到美國證券交易委員會（SEC）的傳票，此案涉及馬斯克2018年在推特上有關於特斯拉私有化的發文，以及後續特斯拉與該監管機關達成的和解協議。當時馬斯克承諾，如果其發文將涉及特斯拉的敏感資訊，會先讓公司律師檢視其發文內容。

派樂騰（Peloton Interactive）大漲近21%，媒體報導亞馬遜、Nike等潛在買家有意收購，也有一些分析師點名蘋果最後出線的可能性不低。

阿里巴巴ADS大跌6.05%，換算為港元相當於較周一在香港股市的收盤價格下跌約2.75%。阿里巴巴上周五向美國SEC申請額外註冊10億份ADS（美國存託股份），花旗認為此舉可能是在為大股東軟銀集團出售股份鋪路。

泰森食品（Tyson Foods）大漲17%，受惠於漲價，該公司上季獲利幾乎翻倍增長，表現遠優於市場預期。

SPIRIT Airlines飆升17%，帶動標普1500航空股指數大漲逾3%。該公司和Frontier Group Holdings宣布將以29億美元進行合併，若交易成功，將成為美國第5大航空公司。

★台股ADR

台積電ADR漲1.07%、日月光ADR漲1.28%、聯電ADR跌1.52%、中華電信ADR跌0.56%。