合勤控(3704)庫藏股發威，帶動今股價大漲4.8%，合勤控去年營收創下歷史新高，第一季在缺料減緩下，預計淡季效應減緩，今年預期寬頻網路的商機持續蓬勃下，也將持續為合勤控營運挹注動能。

合勤控2021年營收256.82億元、年增加15.42%，營收創下歷史新高，主要成長動能來自於去年全球疫情肆虐促進線上會議、線上學習的蓬勃發展，並促進全球數位轉型進一步深化，高解析度影音串流更是成為頻寬升級的最大推力，PON、WiFi-6、5G成為合勤控營收成長的主要動能來源。

合勤控今(8)日起啟動庫藏股，擬大舉買回庫藏股1萬張，買回區間價格落在25至35元，若股價低於區間價格下限，仍將繼續買回。

展望首季，儘管消費性網通產品在長假過後進入需求淡季，但企業級網通產品需求依舊強勁，尤其以WiFi-6升級相關的商機持續發酵，帶動WiFi AP與Switch營收有機會季增，WiFi、Switch主晶片缺料狀況有逐漸舒緩的狀況，雖然台灣與大陸農曆春節長假使工作天數減少，但因來料增加可望減輕淡季效應。

以2022年來說，預期寬頻網路仍持續為合勤控營運挹注動能，其中以5G FWA、PON與WiFi-6持續帶動營收成長，若半導體零組件供應進一步增加，將有助於推升營收動能向上。雖然網通主晶片在本季持續漲價，但因對客戶反映成本上揚將陸續於下半年見到成果，預期毛利率約略相當於2021年水準。