台中市長盧秀燕8日在市政會議舉行新聞局長鄭照新布達典禮，被視為戰鬥藍到位，鄭照新表示，與其說戰鬥團隊，不如說是奮鬥團隊。綠營說，新聞局長「鄭上黃下」，找來會吵架的人，是盧選舉布局；藍營看好市府發言人「＋1」，認為選戰時能快速精確回應。

鄭照新昨天佩戴印製「2022」國旗口罩，對新職表示，市府年節期間進行一定程度的人事調度及擴充，他獲邀來市府服務，協助政策宣導及新聞傳達，盼盡量用清晰方式做政策說明，由於自己的媽媽從小在台中長大，能在台中與市府團隊奮鬥感到榮幸。

他也透露，就任前曾與立委江啟臣與前高雄市長韓國瑜談過，對擔任盧、韓兩人新聞局長有何不同？鄭照新說，服務初衷都一樣，只要民眾關心的都會與市府團隊一起努力，不論高雄和台中市民都很可愛，都值得他貢獻服務，對於城市的愛是一樣。

春節後即公布人事調整，被視為是盧力拚連任，為戰鬥內閣加入戰力，鄭照新說，不如說是奮鬥團隊好，一起為台中市民奮鬥。對外界將他歸為戰鬥藍，他說，不用有戰鬥藍等分別，服務是以台中市民為主。

市議會國民黨團書記長吳瓊華對鄭擔任市府化妝師，強調市府雙發言人制，有助對市政的政策說明，黃國瑋與鄭照新分工合作，年底選戰開打時，能立即出面具體回應。

巿議會民進黨團總召江肇國認為，擺明是為年底選舉的武裝部署，市民對市政的疑慮，盧秀燕不講清楚，只找能言善辯的人當局長，著重選舉不求市政建設，恐讓市民失望。