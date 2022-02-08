加拿大女子翁格（Shannon St. Onge）上週載著孩子開車上路，半路受困於暴雪中將近14小時。幸運的是，機靈的她隨即在臉書上發布定位求救，恰巧一位80歲老翁自願上前營救，一家三口才得以脫困。

翁格在加拿大第一民族大學(First Nations University of Canada)擔任會計主任，她表示知道當天氣候狀況極差，也預期可能降下暴風雪，不過沒想太多，一心只想著回學校處理事情，載著兩位孩子，準備踏上25公里的路程。

根據加拿大廣播公司新聞 (CBC News)報導，正當車子逐漸以龜速前進，眼前一片霧濛濛，當下翁格意識到自己似乎迷路了。她停下車子並打了911請求救援，不過得到的回覆是建議她待在原地等待暴風雪過去。她心想:「萬一我被路過車輛撞上?萬一沒油不就被凍死在車上?排氣管被堵住怎麼辦?」各種恐懼湧現心頭，冷靜思考後她決定在臉書上求救。就在她PO出自己的定位，奇蹟降臨，一位來自溫哥華的80歲老翁布維爾（Andre Bouvier Sr.）主動前來幫助她。布維爾帶著一支LED手電筒，在暴雪中走了將近半公里才發現翁格的車，他回憶起當天險峻的天氣表示:「最慘的是那天的風，走到一半我不得不把手套罩在眼前。」

老翁成功救出一家三口之後，沿途又發現其他車輛同樣受困這場暴雪中。就這樣，布維爾總共救了七個陌生人回到自己家中。「他不但準備東西讓我們填飽肚子，怕我們凍著，還讓我們待在家裡休息一晚再回去。」

一夜之間成了救命恩人，布維爾謙虛說道:「我想每個人應該都會做同樣的事!不用多想，做就對了。」