美國福特汽車和日本豐田汽車都在周三宣布將暫停部分生產，因為加拿大反對強制接種新冠疫苗的示威群眾持續阻斷美加邊境的主要口岸。

此前兩國政府已經提出警告，這些反對強制性公衛措施的示威抗議活動持續癱瘓美加的主要通道，使經濟受到嚴重衝擊。白宮警告，這將使兩國貿易受創、加劇供應鏈問題，並危及經濟復甦。

自1月下旬起，這場抗議活動已經使首都渥太華陷入癱瘓，而從本周一晚間開始，參與抗議活動的卡車司機堵住了連接美國密西根州底特律市和加拿大安大略省溫莎市（Windsor）的大使橋（Ambassador Bridge），這表示，這一條攸關底特律汽車製造與美國農產品供應的命脈遭到阻斷，使面臨惡劣氣候和晶片短缺的汽車製造業處境更加艱難。

美國銷量排名第一的豐田汽車表示，其位於安大略省的工廠本周將停產，另一方面，福特的引擎工廠和克萊斯勒母公司Stellantis 在附近的工廠也已經暫時停工。

福特已經暫停在溫莎市的引擎生產，而其位於多倫多附近奧克維爾市（Oakville）的工廠也將減班，該公司警告，大使橋關閉可能對美加兩國所有汽車製造商造成廣泛的影響。

自周二晚間起，位於加拿大艾伯塔省（Alberta）的另一個邊境口岸也已經雙向關閉。

加拿大和美國之間每年高達6500億加元（約5110億美元）的商品貿易中，有超過三分之二是經由路運輸送。

白宮發言人薩琪表示，我認為每一位加拿大人和美國人都必須了解這樣的阻斷對勞工、供應鏈的潛在影響是什麼，這是我們最關注的事。

加拿大央行總裁麥克蘭（Tiff Macklem）呼籲盡快解決問題，「如果進入加拿大的關鍵口岸長期受阻，可能開始對經濟活動產生重大影響。我們已經面臨相當吃緊的全球供應鏈，不需要這個來添亂」。