美股重量級財報周加持，台股虎年開紅盤強勢大漲，為今年行情帶來好兆頭。法人指出，台股科技供應鏈相關的高通、蘋果、超微等科技巨擘，聯手釋出強勁展望，帶動市場資金汰弱留強，鎖定成長趨勢明確的科技族群；投資人不妨留意龍頭股及科技題材的台股基金，掌握成長機會。元大投信指出，科技股後市展望正向，企業獲利提升有機會支持長期評價，但值得注意近期市場上修Fed升息預期，普遍預估Fed今年升息四次，科技股短期表現可能震盪。投資人操作以龍頭＆高股息基金分批布局為宜。

據統計，1月底到台股春節封關期間，包括賽靈思、蘋果、科磊、超微、谷歌、高通、QORVO、SKYWORKS及亞馬遜等重量級科技公司，財報一一發布，大多數公司的獲利符合市場預期，但股價反應跌多漲少，主要來自公司的展望不如預期。在台股春節封關期間（1月25日收盤至2月4日收盤），晶片大廠賽靈思大漲20%表現較佳，其次谷歌、亞馬遜、超微、博通等有10-20%不等的漲幅，輝達上漲8.9%，蘋果漲7.9%，是引領美股反彈的主要指標。

法人說明，以超微為例，超微樂觀今年產品線全面成長，雲端運算晶片營收預期成長一倍以上，對台積電先進製程的需求可望續強；另高通展望呼應亞洲手機晶片龍頭聯發科的看法，樂觀今年5G手機出貨達7億至7.5億支，年增四成，全球5G手機滲透率挑戰50%。

對於不擅長在震盪行情選股的投資人，應留意風險和報酬的平衡，此時可借助專業投資團隊操盤的台股基金，透過專家解決擇時選股的困難，搭配定期定額降低風險，建議優先關注龍頭股為主軸的台股基金。

在主動型的龍頭基金有元大台灣高股息優質龍頭基金，至於被動型龍頭基金則有元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)、富邦臺灣優質高息(00730)等。