中山女中也在官網上公告，2月8日經本校教育旅行專案小組會議決議，110學年度高二教育旅行於遵循防疫指引並提升防疫規格下，將在2月15日至18日如期舉行。（摘自中山女中官網）

因變種病毒傳播力強，北市教育局昨公布修正的防疫總指引，其中規定2月底前學校畢業旅行及校外教學等活動原則暫停或延期辦理，3月1日起若學校規畫辦理相關活動應先邀集家長會、教師會、學年教師召開會議取得共識並落實及加強防疫措施；不過，有家長反應指出，台北市中山女中高二的畢業旅行卻仍如期在2月15日至18日辦理，令人相當擔憂。

中山女中也在官網上公告，2月8日經本校教育旅行專案小組會議決議，110學年度高二教育旅行於遵循防疫指引並提升防疫規格下，將在2月15日至18日如期舉行。

家長抱怨指出，疫情捉摸不定，教育局規定2月底前暫緩畢旅和校外教學等活動，但學校卻執意要辦理，雖然學校有發同意書，不同意的學生可不參與，但同學每天共同校園生活，現在的變種病毒都是無症狀，如有同學不慎在畢旅染疫，再與班上同學接觸，也會互相傳染。

北市教育局副局長陳素慧指出，學校原則上在2月底前建議暫緩畢旅或校外教學活動，如學校因與旅行社有合約問題無法暫停，必須召集家長會和學生代表等人，開共識會議；針對中山女中的部分，因學校與旅行社有合約問題，也開過共識會議並提升防疫規格，像是不吃合菜、房間人員固定，並調整行程路線，避免到疫情熱區，因此如期舉行，但原則上仍建議暫緩辦理。

不過，家長仍擔憂，雖然可取消不參與並退費，但開學後同學旅遊回來，仍要一起上課，加上變種病毒會有潛伏期和無症狀，恐釀成校園群聚感染，盼學校能多加考慮。