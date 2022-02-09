蛋荒何時解？農委會主委陳吉仲9日指出，每日缺蛋100萬至150萬的量，經過調度，希望3月中下旬之後穩定所有的雞蛋供應。

農委會9日舉辦「邁向農業淨零排放策略大會」，陳吉仲在致詞後接受媒體訪問時坦言，每日仍有缺口150萬至200萬顆，近日都有找相關的產業、團體、食品加工業者、通路商、農民生產團體進行研商因應，最具體的方案是8日起，食品加工業者共體時艱，將10％到15％的加工蛋量，優先調度到傳統市場或超市。

陳吉仲表示，在這樣的調度下，加上過年休市，6萬到8萬的庫存蛋，可以在這一段期間拿出來調度，2月底後陸續會有包括澳洲、日本、美國的進口雞蛋補足這一個缺口。

陳吉仲指出，農委會已經提出獎勵蛋農每台斤3元，但是，因為溫差、禽流感造成農民生產成本提高，會再思考更好的方式，讓農民生產可以加大力道，盡快在3月中下旬之後穩定所有的雞蛋供應。