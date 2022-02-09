受惠周二美股道瓊等四大指數全面勁揚，激勵周三亞股早盤迄午盤全面上漲，漲幅較大者包括日本、香港恆生、香港國企、香港紅籌、馬來西亞與菲律賓等都逾1%，另外，台股、南韓、深圳A股與印尼等市場的漲幅也達0.6%至0.8%不等，係MSCI亞太指數自早盤以來的漲勢持續擴大主因，近午盤時刻暫報漲幅逾1.1%。

目前看起來，今推升MSCI亞太指數居首要功臣者，仍以科技股為主流，與美費城半導體指數及科技股為主軸的那斯達克指數（NASDAQ）雙雙大漲互輝映。

迄台北時間上午11：56，亞股主要市場漲幅如下：日本、南韓、上海A股、深圳A股、滬深300、香港恆生、香港國企、香港紅籌、新加坡、菲律賓、馬來西亞、越南、泰國與印尼等，分別上漲1.13%、0.72%、0.4%、0.87%、0.25%、1.99%、2.37%、1.81%、0.13%、1.07%、1%、0.24%、0.56%及0.67%。