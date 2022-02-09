軟板大廠嘉聯益1外籍員工確診 樹林廠停工大消毒 14:022022/02/09 中時新聞網 郭宜欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 軟板大廠嘉聯益證實，1外籍員工確診。（示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 軟板大廠嘉聯益今（9日）發布重大訊息證實，早上接獲衛生單位通報本公司1名外籍同仁已確診感染新冠狀病毒(COVID-19)，此外籍同仁之工作場所為樹林廠2樓員工。 嘉聯益表示，公司立即依衛生單位指示進行疫調、隔離、採檢及後續處置，樹林廠2/9中午至2/10上午7點進行預防性停工及第一時間進行全面消毒。 此外，嘉聯益強調，公司配合新北市政府的防疫措施，將持續密切關注疫情發展並滾動式更新相關應變措施，該事件不影響公司營運。 亞旭電腦群聚染疫 桃園廠停工兩天 桃園某物流確診＋7 病毒序列與桃機相符 鄭文燦勒令停工 #嘉聯益 #樹林廠 #軟板 #衛生單位 #停工 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 亞旭、鴻佰無限期停工！全員工設電子圍籬 居隔3天 20:032022/01/23 生活 亞旭群聚燒到他廠 鄭文燦：遠雄自貿港30家廠全停工 11:082022/01/23 生活 Omicron南北大擴散 遠雄自貿港百人確診 全面停工 04:102022/01/24 財經要聞 《國際產業》車用晶片更吃緊 周末強震東芝大分廠停工 16:312022/01/24 財經 達勝營運逆勢回升 2022聚焦軟板、石墨散熱片 04:102022/01/19 證券．權證 遭爆隱匿病情還上工！亞旭無視停工命令 桃市府開罰30萬 15:122022/01/22 生活 春節生產規畫 中鋼趕單、中鴻停工 04:102022/01/19 證券．權證 在手訂單滿滿 新纖、力麗 年假趕工 04:102022/01/19 證券．權證 無預警消失3年半 張宇滿頭白髮終於現身吐當年退出歌壇真相 10:562022/01/26 娛樂 大陸穩增長 重大建設過年不停工 04:102022/02/07 焦點新聞 訂單能見度強 新纖、力麗、宜新產線農曆年假期間不停工 17:032022/01/18 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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