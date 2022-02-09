軟板大廠嘉聯益今（9日）發布重大訊息證實，早上接獲衛生單位通報本公司1名外籍同仁已確診感染新冠狀病毒(COVID-19)，此外籍同仁之工作場所為樹林廠2樓員工。

嘉聯益表示，公司立即依衛生單位指示進行疫調、隔離、採檢及後續處置，樹林廠2/9中午至2/10上午7點進行預防性停工及第一時間進行全面消毒。

此外，嘉聯益強調，公司配合新北市政府的防疫措施，將持續密切關注疫情發展並滾動式更新相關應變措施，該事件不影響公司營運。