嘉聯益樹林廠昨天累計有15名移工與本國籍協力廠商確診，新北市副市長劉和然說，目前總計檢驗1869名員工，今日無新增個案；新北市衛生局長陳潤秋表示，將針對公司分區防疫狀況與開工防疫作為重新檢討符合規定才會准許開工，時間點最快在下周一。

新北市長侯友宜昨日也說，工廠復工，員工必須要持陰性證明才能上班。