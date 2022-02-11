嘉聯益採檢1869人無新個案 預計下周一復工 15:152022/02/11 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉聯益採檢1869人無新個案 預計下周一復工。（新北市府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉聯益樹林廠昨天累計有15名移工與本國籍協力廠商確診，新北市副市長劉和然說，目前總計檢驗1869名員工，今日無新增個案；新北市衛生局長陳潤秋表示，將針對公司分區防疫狀況與開工防疫作為重新檢討符合規定才會准許開工，時間點最快在下周一。 新北市長侯友宜昨日也說，工廠復工，員工必須要持陰性證明才能上班。 桃機吐口水採檢 民眾憂交叉感染 嘉聯益樹林廠染疫擴大 廠方宣布暫時停工 #18 #復工 #下周一 #嘉聯益 #採檢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 酒駕罰則加重三讀通過 雲縣過年期間取締18件 12:432022/02/11 社會 土耳其總統艾爾段染疫康復已無症狀 將恢復工作 05:242022/02/11 國際 嘉聯益樹林廠移工確診 篩檢415人篩檢結果出爐 鄭文燦曝風險 09:432022/02/11 生活 嘉聯益電子廠累計15例確診 侯友宜：元月底曾稽查沒問題 16:232022/02/10 生活 桃機、高雄港事件告一段落 陳時中點名這2群聚需注意 14:452022/02/11 生活 員工確診 嘉聯益：營運無礙 04:102022/02/10 產業．科技 新北軟板大廠嘉聯益增14確診 台籍協力廠商住桃園也染疫 10:082022/02/10 生活 新北本土確診＋1 侯友宜證實 手搖飲店員PCR陽性 08:382022/02/11 生活 嘉聯益新北廠15人群聚 陳時中看完Ct值吐一句話 14:312022/02/10 生活 扯！松機吐口水採檢站密閉「不到1坪」 民憂飛沫感染轟荒唐 專家促改善 04:102022/02/11 焦點要聞 嘉聯益電子樹林廠再增確診 侯友宜：確診移工大多待在宿舍 11:392022/02/10 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。