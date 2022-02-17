瞄準國旅市場計畫環島遊的客人，天成飯店集團結合旗下六家飯店，自2月18日起線上限量推出「天成大滿貫超值環島專案」住宿券，凡購買18888元的雙人住宿券，即可入住台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成文旅華山町、桃園高爾夫俱樂部悅華大酒店與天成文旅繪日之丘雙人客房含早餐各一晚，以及花蓮瑞穗天合國際觀光酒店平日一泊二食，為2022年上半寶島度假遊的超值選擇。

天成飯店集團結合集團資源，台北、桃園、嘉義及花蓮六家飯店，聯手推出天成大滿貫超值環島專案，線上優惠住宿券於天成飯店集團各官網開賣，憑線上優惠住宿券於2月18日至6月30日前入住台北天成大飯店、台北花園大酒店或天成文旅華山町等台北任一飯店，即贈送其餘不重複之另五家館別的住宿券。

五鐵共構且緊鄰台北車站旁的台北天成大飯店，有著極佳地理優勢及交通便捷，平日週一至週四入住加碼贈走讀大稻埕導覽。位於艋舺西門商圈的台北花園大酒店，斥資千萬全新改裝客房以「旅艋舺遊西門」為飯店主題，結合在地Bangka船舟語彙，交織出熱情及文化涵蘊，客房內並配有智能語音AI管家，帶給旅人智能飯店新體驗。華山1914文化創意園區旁的天成文旅華山町，為融入銀行元素、製酒文化的主題設計飯店，輕鬆入住金庫飯店，飽覽藝文展演，平日入住享有升等歡樂住系列一泊二食專案。（台北館贈券有效期限至2022年6月30日止）

另外三家館別包含：擁有27洞高爾夫球度假村的桃園高爾夫俱樂部悅華大酒店，住宿加贈雙人2小時練習場無限暢打，若於週一~週五平日時段雙人練習場活動，可升等為一人高爾夫18洞擊球（需7天前預約）。有「阿里山腳下最美飯店」美譽的天成文旅-繪日之丘，白色幾何堆疊的外觀，宛如美術館般優雅，除連續假期不適用外，週一至週四入住加碼升等為溫馨家庭房（不含第3.4人早餐），童趣記憶的裝置藝術，結合周邊觀光資源如故宮南院、嘉義市美術館、檜意生活村等景點，帶給大小朋友回味無窮的旅遊體驗。

坐落於花東縱谷的瑞穗天合國際觀光酒店，為交通部觀光局星級評鑑的卓越五星飯店，獨特的黃金湯與多元的休憩設施，是旅行花東的入住首選，瑞穗天合國際觀光酒店適用於2022年4月1日起，週日~週四城堡精緻客房雙人入住一泊二食住宿一晚（7.8月暑假期間僅限週一~週四適用）。以上館別有效期限至2022年12月30日止，專案贈送的住宿券逾期無效。