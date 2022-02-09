春節剛結束很快將迎來開學。遠傳friDay購物宣布即日起至2月28日止，於站上推出「開學購新機」優惠活動，總價值2000元折價券天天領，且現領現折，指定商品輸入折扣碼最高可一次折1500元。

遠傳friDay購物表示，學習需要的筆電、周邊產品如螢幕、鍵盤、耳機、隨身碟，或大學外宿生住宿所需的簡易收納櫃、機車，都可以買得到，並且免搬送到家，新會員註冊享最高16%優惠回饋，App首購再送100遠傳幣。

此外，迎接即將到來的西洋情人節，遠傳friDay購物全新「送禮館」也準備了各項浪漫好禮，試營運期間免費提供精美包裝與專屬祝福賀卡加值服務，遠距分隔兩地無法親自送禮，或害羞不敢當面傳情，都能確實傳達心意。

據遠傳friDay購物內部統計，每年開學前一週，相關3C商品就會成長將近5成。受到去年三級警戒在家工作、居家上學的影響，今年在春節期間買氣較夯的資訊用品，反而成為提升工作效率的週邊商品如視訊鏡頭、麥克風、或螢幕與外接鍵鼠組，其中辦公上學必備的鍵盤、滑鼠組成為2月以來最熱門3C商品，單日都售出超過百組以上。

遠傳friDay購物即日起至2月28日止於站上推出「開學購新機」優惠活動。包括可提升作業效率的ASUS 14吋輕薄筆電，優惠價16900元、acer 21.5吋VA螢幕顯示器，優惠價3588元、Logitech MK270R無線鍵鼠組700元有找，具備高效能的ASUS超值螢幕桌機優惠組不到萬元。

若是讀書讀累了想要放鬆一下，Concern康生第四代4D魔力寶貝溫熱揉捏按摩枕不到4折的優惠價849元、FJ智能USB氣壓熱敷按摩眼罩則可幫助舒緩久看螢幕的眼部壓力、優惠價格689元。若開學後有長程通勤或者校園內短距移動的需求，則推薦YAMAHA FORCE 155夜狂，優惠價89800元或BIKEONE KS007登山車。

遠傳friDay購物年前推出「送禮館」全新服務，只要在送禮館下單，不僅能在出貨前代為精美包裝，還可將專屬祝福字句印製在賀卡中一併送達，今年過年期間相當受到歡迎，觀察又以送給長輩佔絕大多數，平均單價破千元以上，顯示不少消費者藉此取代實體拜年，不但心意不打折，還兼顧防疫需求。 看好接下來逢西洋情人節，遠傳friDay購物預計接下來一周，遠距送禮商機將會再升溫，尤其今年情人節逢周一，不少有情人都要上班，送禮館服務可代為送達辦公室或對方家中，既可表達情意，又有驚喜的感覺。特別推薦【cocodor】玫瑰金色小型融蠟燈，點上香氛蠟燭營造浪漫氣氛，千元不到即可入手。 另外還有Apple iPhone 13 Pro 128G與Amazfit GTS魅力版智能運動智慧手表，優惠價分別為31288元與2995元。 遠傳friDay購物也與銀行信用卡公司合作，最高回饋23.5%，全站下單滿2000元，再抽價值近1.4萬元iRobot 掃、拖機器人兩件組(2名)。