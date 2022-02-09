桃園睽違36天迎來「嘉玲」，8日新增16名確診的都是居隔者後，9日「嘉玲」再度重現，但日翊物流相關傳播鏈仍增2例，都是員工家人，分別居住在新北和彰化，都是年節返鄉到桃園聚餐遭匡列，居隔期間二採確診，社區風險較低，目前收治於醫療院所隔離治療，至於苗栗的兄弟檔是8日個案，桃園市9日並無新增本土確診個案，也無新增足跡。

中央流行疫情指揮中心9日公布日翊物流公司新增2例確診個案，為日翊物流員工（案19029）親戚，過年期間因共同聚餐而匡列居家隔離，其中案19402為40多歲男性，居住於新北市，居家隔離期間安排二次採檢陽性；案19423為40多歲女性，平時居住於彰化縣，年節返鄉聚餐匡列接觸者，居隔期間安排二次採檢且有出現喉嚨不適症狀安排就醫確診，2案社區風險較低，目前收治於醫療院所隔離治療。

衛生局長王文彥指出，桃園市9日無新增本土確診個案，而苗栗縣政府公布的日翊物流家屬、2名兄弟檔確診個案，為8日日翊物流6例確診個案中的2例（案19347和案19359），非今日個案，2月2日起已在桃園市居家隔離，陰轉陽確診。

王文彥說，目前桃園主要的傳播鏈皆已逐步收斂，但社區環境仍存在許多危險因子，因此7個社區採檢站將持續開設，若民眾與確診者足跡重疊或自覺有必要，均可至社區採檢站採檢，並感謝市民配合各項防疫政策，市府會持續努力把疫情控制在防火牆內，並呼籲民眾仍須提高警覺落實防疫措施，確保社區安全。

新聞處長詹賀舜指出，桃園9日無相關個案公共場所足跡，如有出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請儘速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至醫療院所採檢（勿搭乘大眾運輸），同時告知醫護人員相關接觸史。