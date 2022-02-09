根據紐約聯準銀行發布的最新報告指出，受到房屋與汽車貸款大幅增長，導致美國家庭2021年背負債務暴增逾1兆美元，創下2007年來最高紀錄。

報告顯示，2021年第四季美國家庭債務季增3330億美元至15.5兆美元左右、增幅為2.2％，不論是增幅或增加金額都創下2007年單季最高紀錄。另外與2020年相比，去年全年債務則高出1兆美元，也同樣改寫2007年最高紀錄。

去年美國家庭債務激增主要是受房屋與汽車價格飆升，導致兩者貸款也跟著急遽增加。紐約聯準銀行副總裁德克勞（Wilbert Van Der Klaauw）發布聲明指出，去年房貸與車貸大幅增加，主要是因應房屋與汽車價格上揚。

2021年美國房屋平均價格增長近兩成，導致房貸銳增，也讓許多有意買房的中產階級買主被拒在門外。總計2021年全年抵押貸款債務總額攀升到10.93兆美元。在同時新車與二手車價格走高也讓車貸新增7340億美元，改寫紀錄新高。至於2021年全年車貸債務總額達到1.46兆美元。

不過紐約聯準銀行認為，消費者借貸增長並不值得太過憂心，因為在疫情期間所有收入階層的財富也跟著增加，雖然多數財富依然流向最富有的美國人。消費者債務拖欠比率目前仍盤旋在記錄低點。

此外新增債務當中，有高達87％與房屋有關，由於房屋將隨時間增加而出現增值，使得借貸者的財富得以累積。今日購屋者的經濟狀況較好，去年第四季次級房貸僅占新增房貸總額的2％，遠低於金融危機前的平均12％。

紐約聯準銀行的報告還顯示，去年第四季信用卡債務餘額增加520億美元，創下有史來最大單季增加，這主要是消費者正在恢復疫情前的消費習慣，推升旅遊與娛樂的需求大幅攀升。不過去年全年信用卡債務餘額為8560億美元，仍低於兩年前的9270億美元。