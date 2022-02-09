將在年底登場的縣市台北市長選戰，綠營當中參選呼聲最高的衛福部長陳時中是否參選，也成為熱門話題。前民進黨立委郭正亮認為，陳時中不會自己宣布參選，他更指出，陳時中都是從心理學加上民調在推論事情。

郭正亮9日在中天政論節目《正常發揮》中表態，政治還是有一些巧妙的地方，陳時中不會自己宣布參選，會由選對會宣布徵召，為什麼要拉到後面？就是對疫情穩定較有把握。

郭正亮直言，「陳時中都是從心理學在做推論，他是從心理學加上民調推論」，台灣民眾悶慌了，對疫情沒有那麼大的恐懼，他也有看到，於是就在想天秤要往哪邊鬆一點。陳時中會看有沒有事件爆出來，「柯文哲衝到我前面去，搶這個功，那月底就讓你吃鱉一下，讓你冒第一線的烽火，這沒人敢試，就讓你去試，假設又一波疫情，到三月緩下來，柯文哲也受傷了」。

郭正亮指出，陳時中是在算心理學和民調，「他一看，我的民調還是不錯啊；柯文哲有沒有受傷？看一下民調，假設很多人感染，柯文哲民掉5%，我贏了」。

同台的國際事務專家賴岳謙直言，「這樣子感覺好像一直在設計別人？」郭正亮回答，「他就是一直在看心理和民調」，賴岳謙又說，「台北市民如果連這個判斷力都沒有，我也很佩服台北市民」，郭正亮則說，「很不幸就是這樣，大部分民眾還是保守」。