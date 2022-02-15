2022縣市長選舉年底登場，雖然最新民調顯示目前以最可能代表國民黨出戰的立委蔣萬安聲勢最強，但民進黨副祕書長林鶴明卻發表評論，點出蔣萬安的危機。

據《ETtoday新聞雲》14日公布的最新民調顯示，不論民進黨推派衛福部長陳時中、前交通部長林佳龍或是駐美代表蕭美琴參選台北市長，對上蔣萬安時都選不贏，且就算現任台北市副市長黃珊珊加入戰局形成「三腳督」，蔣萬安支持度有受到影響但仍排在首位。

不過該民調中，特別針對蔣萬安、陳時中及黃珊珊的支持者進行分析，結果顯示蔣萬安在20歲至39歲的年輕人中支持度低，陳時中卻較受年輕人青睞，前立委林濁水因此曾在臉書發文表示，蔣萬安比陳時中足足年輕25歲，年輕人支持度卻輸，直言「不求改頭換面，國民黨未來在哪裡？」

民調顯示蔣萬安在年輕人部分的支持度偏低。（圖／《ETtoday新聞雲》提供）

據《三立新聞網》報導，林鶴明也針對此民調進行分析，指出以投入選舉與政治攻防的時間來算，蔣萬安選過2次立委、黃珊珊曾是6連霸議員，比較起來陳時中最短，不會被年紀所束縛，且陳時中尚未宣布參選、民進黨也還沒出牌，反觀蔣萬安給人的印象是宛如馬英九一般的不沾鍋，但卻並不是年輕人所期待的台北市長，直言這是蔣萬安的危機。