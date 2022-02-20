陳時中選台北市長？游淑慧批「貪心」：看了很不舒服、很不爽

被視為參選台北市長熱門人選的衛福部長陳時中，18日透露「能選的話一定會辭職」，引發網友爭論，19日被問到是否疫情安心就會參選北市長，他點頭說「嗯」，再次引發討論。對此，台北市議員游淑慧直言，陳時中這種男人真的是蠻貪心的，就是人家說的「呷碗內看碗外」。

昨有媒體問陳時中，待疫情趨緩，大家安心之際，是否就會出來選？陳時中先是點頭說「嗯」，接著馬上回應「沒有啦，你不能這樣講，這題目陷阱太重，這是一個起碼的條件，那其實社會賢達還是非常多，也不是非我選不可，我只是強調，沒有控制好疫情，沒有不具備選舉資格」。

對此說法，游淑慧今（20）日在臉書貼出一段影片，表示陳時中是手中拿著、嘴裡吃著、眼睛還看著，除非給他參選市長，否則他就不會辭（衛福部長），給他參選市長才要辭，這是什麼邏輯呢？重點是說，夠不夠選？還有防疫工作做好了沒？

游淑慧說，今年一月初自己就斷言，陳時中一直在淡化這波疫情，就是他準備腳底抹油要去參選，所以參選前當然要製造疫情平穩的跡象，但游淑慧也質疑，不知道疫情真的平穩了，還是指揮中心指揮官陳時中有意讓疫情平穩，好做為自己參選的準備，但她覺得政治人物這樣，這種貪心的嘴臉，真的讓人看了覺得很不舒服、很不爽。