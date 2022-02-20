2022縣市長選舉年底就要登場，前交通部長林佳龍最近成為民進黨可能推派出征的熱門人選之一。《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，如果林佳龍想要參選，總統蔡英文徵召六都候選人的權力就會受到挑戰，再加上副總統賴清德高民調的衝擊，衛福部長陳時中的參選之路恐怕就岌岌可危，並會在黨內掀起鬥爭。

外傳民進黨可能推派的台北市長候選人當中，陳時中與林佳龍的民調不相上下，民進黨台北市議員王世堅更點名林佳龍是「夢幻人選」。林佳龍也感謝王世堅的肯定，並強調年底選舉不管人選是誰，都應就城市的未來提出新的願景。

吳子嘉20日在自己經營的網路直播節目《董事長開講》中表示，自己看到有媒體報導「大英國協」分家，現在的情況是英系分裂、正國會抽離，海派換領導人。吳子嘉認為，「誰最適合擔任下一屆總統」民調顯示，賴清德有35%的適合度，在這麼高民調之下，英系怎麼可能不拆夥？大家要投靠賴清德，不只是為了這次選舉，還有2024。

吳子嘉分析，如果林佳龍要參選，他又是派系領袖，蔡英文六都徵召的絕對權力就會被挑戰，再加上賴清德的影響力，陳時中就岌岌可危。如果林佳龍參選，民進黨內會掀起一波很大的政治鬥爭，因為本來這個局是鋪排好要給陳時中，背後的操盤者是洪耀福。