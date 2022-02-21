中央流行疫情指揮中心日前預告擬在元宵節後鬆綁入境檢疫措施，從14天縮短至10天。指揮官陳時中今表示，台灣過去1周的本土個案少了42％，可確定疫情已「穩定可控」，必然會開始進行放鬆措施，放寬是勢在必行，且不追求0風險，而是朝向低風險、可控風險的方向。對於檢疫天數縮短至10天後，還有無機會再鬆綁，他接受廣播節目專訪時透露，得看看Rt值，若能將Rt值控制在1.2，甚至是1以下，就可陸續開放，超過則要緊縮。

陳時中今於疫情指揮中心記者會上表示，相較2月7日至13日，2月14日至20日之間的本土個案少了42％，可確定春節期間後的觀察如同指揮中心所評估，已「穩定可控」，必然會開始來做相關的放鬆措施，整體的疫情管理相對好，地方政府也運作良好，放寬是「勢在必行」，相關規劃正在整理中，之後再和大家報告。

對於未來的鬆綁方向，陳時中表示，會朝向正常的生活方向，但是戴口罩、社交距離恐怕都還需維持，只是強度、場所的要求會相對少。若要全面放棄戴口罩、社交距離、勤洗手，他認為對正常生活當然有所感覺，可是防疫上還是有相當的影響，因此這些措施還會持續。

外界擔憂，縮短檢疫天數的是否會造成防疫隱憂，對此陳時中表示，從14天降到10天，有相關本土科學證據，目前入境者超過10天被檢出的比率為99％，超過這個天數被檢出者，Ct值相對高，風險相對少。他已一再強調，不會朝0風險方向進行，而是朝向低風險、可控風險的方向。

對於未來是否還有機會再鬆綁？陳時中今日傍晚接受《快樂聯播網》採訪表示，檢疫天數減至10天後，匡列隔離的天數也會慢慢縮短至10天，接下來就需視Rt值的變化而定，若能將Rt值控制在1.2，甚至是1以下，就可陸續開放，超過則要緊縮。商務客的入境措施預計最慢3月中就會開放，約1周後就會公布，也會給民眾2周時間做準備。至於觀光客的入境何時開放，則仍無法評估。