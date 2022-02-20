衛福部長陳時中日前受訪時，針對是否參選台北市長一事表示，等疫情穩定，大家感到安心、安全，才是參選資格，但也認為選舉涉及層面多、社會賢達也多，不是非他不可。不過，資深媒體人黃揚明卻發現，民進黨又有了一記過去發射的迴力鏢，「我們來看看民進黨怎麼接這記8年前的這時間射出的迴力鏢」。

黃揚明今天(20日)在臉書上表示，最近因為陳時中是否參選的議題，發現民進黨又有了一記過去發射的迴力鏢。他指出，2014年1、2月時，國民黨接連提名政務委員楊秋興參選高雄市長、政務委員簡太郎參選屏東縣長、國健署署長邱淑媞參選宜蘭縣長。2月21日當天，時任第8屆民進黨立委的陳其邁、李俊俋、陳歐珀開記者會要求被提名的政務官辭職。

黃揚明回憶，那一年，簡太郎、楊秋興9月17日才辭官參選，而邱淑媞則並未請辭。黃揚明直言，「接下來，我們來看看民進黨怎麼接這記8年前的這時間射出的迴力鏢」。

此外，先前被媒體問到「意思是說三月疫情趨緩，也可能是所謂的亮光？大家安心之際，是否就會出來選？」陳時中先是點頭說「嗯」，接著馬上回應「沒有啦，你不能這樣講，這題目陷阱太重，這是一個起碼的條件，那其實社會賢達還是非常多，也不是非我選不可，我只是強調，沒有控制好疫情，沒有不具備選舉資格」。