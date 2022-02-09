2022九合一大選將在年底登場，哪個政黨受到台灣人矚目？據一份網路輿情民調顯示，在8大社群平台中，提到民進黨的文章最多，總計40萬則、佔5大政黨的49.8％，國民黨排名第二，共27.9萬則文章、佔34.6％，第三名則是民眾黨，文章數為6.9萬則、佔8.6％的討論量。3大政黨囊括逾9成的討論聲量。

輿情網站《TPOC台灣議題研究中心》透過「QuickseeK快析輿情資料庫」觀察網路聲量，分析過去半年台灣民眾在討論政治議題時，主要使用的Facebook、PTT、Twitter、YouTube、Mobile01、巴哈姆特、Dcard、Instagram等社群平台，以及5個主要政黨的網路聲量排行。

結果顯示，台灣民眾討論政治議題時，最愛使用的平台依序為臉書、PTT、Twitter、YouTube、mobile01、巴哈姆特、Dcard、Instagram。而過去半年當中，這8大平台中提到民進黨的文章最多，總計40萬則、佔5大政黨的49.8％，國民黨排名第二，共27.9萬則文章、佔34.6％，第三名則是民眾黨，文章數為6.9萬則、佔8.6％的討論量。第四名為台灣基進，文章數為3.6萬則、佔4.5％的討論量。時代力量則為第五名，文章數為2萬則、佔2.5％的討論量。

《TPOC台灣議題研究中心》進一步比較各政黨在不同平台上的聲量差異。民進黨在8個平台聲量都獨佔鰲頭，尤其在使用者年齡層最年輕的Dcard和Instagram平台上，更佔有53％、61％的聲量，可謂獨佔了這兩大平台的討論量。國民黨則在Facebook、YouTube上的網路聲量表現較佳，分別有35％、39％的討論量。台灣民眾黨則在PTT的表現較其他社群更突出，約獲得1成5聲量，其次則是在巴哈姆特、Dcard佔有超過1成聲量。