軟銀出售英國晶片設計商安謀（ARM）失利後，打算重新讓安謀上市。軟銀執行長孫正義透露，可能讓安謀在那斯達克上市，對於亟力希望安謀在倫敦上市的英國將是一大挫敗。

孫正義透露，軟銀希望在2023年3月底止的財年結束前，讓安謀在科技股雲集的那斯達克上市。孫正義指出，安謀的上市地點首選美國，最有可能在那斯達克交易所掛牌。

英國迫切希望英國最大科技公司安謀能在本國上市，讓英國經濟受惠，然而近年來許多企業紛紛赴大西洋彼岸上市，認為在那斯達克或紐約證交所掛牌能提升估值。