英國電力公司「Northern Powergrid」去年底因一場風暴導致74位民眾停電，11日向這些受災戶寄送賠償支票，然而卻誤將電表號碼填至金額欄，導致民眾收到驚人天價賠償，甚至有民眾透露自己支票的賠償金高達2.3兆英鎊（折合新台幣約86兆），揶揄「自己比馬斯克更有錢了」。

英媒BBC報導，去年11月，阿爾文風暴（Arwen）肆虐期間，Northern Powergrid電線遭被吹垮的路樹壓倒，致使74位民眾停電長達多日，因此決定於周五（11日）向受災戶發送總共數萬英鎊的賠償。

Thank you for our compensation payment @Northpowergrid for the several days we were without power following #stormarwen Before I bank the cheque however, are you 100% certain you can afford this? #trillionpounds pic.twitter.com/z5MNc2Nxl1 — Gareth Hughes (@gh230277) February 12, 2022

然而，有些受災戶收到賠償支票，金額欄竟是長達13位數的驚人天價。1名44歲的停電受災戶休斯（Gareth Hughes）在社群平台推特（Twitter）貼出賠償支票照片，上頭的賠償金額竟高達逾2.3兆。

收到這份天價賠償金，休斯表示，「感謝你們為風暴停電的期間支付賠償金，但在我將支票存入銀行前，是否百分百確定你們有辦法負擔的起？」，並於文末Hashtag數兆英鎊。

且不僅是休斯，也有其他受災戶收到同樣鉅額數目的支票賠償，底下留言有人轉貼推文，1名受災戶巴恩斯（Dominic Barnes）曬出賠償支票，金額達到1.5兆英鎊，更打趣地說自己比馬斯克更有錢了，而這也意味著不只休斯一人獲得「天價賠償金」。

針對此事，Northern Powergrid發言人回應，解釋是電表號碼誤被填入金額欄，在發現錯誤的當下，已經立即凍結74位受災戶的支票；發言人表示，「我們很感謝受災戶沒有惡意提領現金，並第一時間通知我們」，並承諾向他們發放正確的款項。