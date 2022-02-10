債息回落帶動巨型科技股上揚，以及樂觀的企業財報提振投資人信心，周三美股主要指數持續大漲，那斯達克指數更飆升逾2%。

★主要指數

道瓊指數收漲305.28點或0.86%，為35768.06點。

標普500指數上漲65.64點或1.45%，為4587.18點，今年來下跌約4%。

那斯達克指數上漲295.92點或2.08%，為14490.37點，今年以來仍下跌逾7%。

費城半導體指數上漲118.59點或3.35%，為3653.72點。

★消息

美國財政部發售的10年期公債需求強勁，以及投資人觀望周四公布的消費者通膨數據，周三美國10年期指標公債殖利率自27個月高點回落，尾盤報1.929%。

投資人正密切關注周四發布的消費者物價指數（CPI），以尋找聯準會升息動向的線索。市場預期美國1月CPI年通膨率將達到7.3%，創下40年來新高。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯蒂克（Raphael Bostic）周三表示，美國的通膨可能即將到頂反轉。他並表示聯準會料將在3月首次升息，雖然他認為今年升息3次、每次25個基點是合適的，但他仍傾向於今年升息4次。

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）周三表示，聯準會將不得不比以往更快讓寬鬆政策退場並遏制遠超出目標的通膨，她雖支持在3月升息，但認為沒必要一開始就升息兩碼（50個基點）。

★分析

Ingalls&Snyder資深投資組合策略師Tim Ghriskey表示，債市基本上表達的是聯準會可能升息多少是有上限或有限度的，這對股市是一大利多，尤其是對那些估值較高的成長股。

貝萊德全球固定收益投資長Rick Rieder表示，企業獲利表現亮眼，尤其是重量級科技股展顯出維持業務大幅成長的能力，他預期今年美股報酬率可望達到8%～10%。此外，他預期物價可能在未來9個月至1年內回落。

★類股

標普500指數11大類股全面收高，通訊服務股上漲2.45%，漲幅最大，其次為地產股漲2.38%、科技股漲2.31%、材料股漲2.13%。

★重磅股

五大科技股僅亞馬遜收黑，微跌0.14%。投資人進場撿便宜，臉書母公司Meta反彈大漲5.37%，結束連跌4天、導致市值縮水近三分之一的低迷行情。蘋果收漲0.83%、Alphabet漲1.57%、微軟上漲2.18%。

晶片股齊揚，輝達收漲6.36%，在費半指數中漲幅最大，亦給標普500指數帶來最大的提振。超微漲3.60%、美光漲4.76%、高通漲3%、應材漲近4%。英特爾預期晶片荒將至少持續到2023年底，股價上漲2.25%。

★焦點股

奇波雷墨西哥燒烤（Chipotle Mexican Grill）營收獲利優於市場預期，股價大漲逾10%，收在1608.74美元。

肯德基母公司百勝餐飲集團（Yum Brands Inc）營收意外強勁，股價上漲2.18%。

能源技術公司Enphase Energy業績報喜，股價大漲12%，收在161.89美元，亦帶動其他太陽能股走高，SunPower和SolarEdge Technologies分別上漲6.6%和6.9%。

美國連鎖藥局和醫療保健集團CVS Health今年獲利展望不如預期，股價大跌5.43%，收在104.79美元。

網約車平台Lyft上季營收獲利表現亮眼，股價大漲6.80%，收在44.00美元。惟上季活躍乘客數較前一季下滑，使股價漲幅受抑。

微軟上漲2.18%，收在311.21美元。該公司發布一系列應用程式商店新規，試圖籍此緩解反壟斷監管機構通過動視暴雪收購案的疑慮。

★台股ADR

台股ADR全面收高，台積電ADR漲1.46%、日月光ADR漲3.46%、聯電ADR漲2.30%、中華電信ADR漲0.54%。