華特迪士尼公司（Walt Disney Co）旗下Disney+的訂戶增長讓投資人重拾對串流媒體事業前景的信心，而美國主題樂園的遊客人數暴增，亦為其上季業績增添光彩，周三迪士尼盤後股價大漲8%。

迪士尼執行長查佩克（Bob Chapek）表示，他仍然有信心，到2024年串流媒體服務Disney+的訂閱用戶數將達到2.3億～2.6億個。

第一季Disney+訂戶新增1180萬個，迪士尼看好在增加更多原創內容帶動下，今年下半年的用戶增長將較上半年強勁。

雖然在美國的主題樂園與度假村營收已經超越疫前水準，但迪士尼預期未來幾周國外的主題樂園恐將受到新冠疫情影響。

迪士尼第一財季（截至1月1日）總營收年增34%，為218.2億美元，優於過分析師預測均值209.1億美元。

Disney+已成立兩年，但尚未獲利。截至第一財季末，Disney+訂戶增至1.298億個，超出市場預估的1.292億個。過去一年來，其訂戶成長37%。

由於對Omicron變種病毒的擔憂消退，美國政府放寬了防疫限制措施，以及被壓抑已久的需求大噴發，帶動迪士尼在美國的主題樂園遊客數大幅增加。

樂園、體驗和產品部門營收暴增1倍多，達到72.3億美元；營業利益達到24.5億美元，扭轉前一年同期的營業虧損1.19億美元。

總體而言，經調整後每股盈餘為1.06美元，遠超出市場預估的每股63美分。

執行長查佩克表示，這是迪士尼第一個百年的最後一年，而這樣的表現，再加上我們獨一無二的資產與平台陣容、創新能力，以及獨特的文化地位，讓我充滿信心，我們將在下一個百年引領娛樂界。

財務長麥卡錫（Christine McCarthy）表示，迪士尼擬在第二季擴大對串流服務的投資，直接面向消費者業務（DTC）的節目和製作費用估將提高8～10億美元，其中包括Hulu直播節目的費用。