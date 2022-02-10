澎湃新聞報導，日前，中國計畫生育協會官網公佈的《中國計劃生育協會2022年工作要點》（以下簡稱《工作要點》）提到，2022年，要實施生殖健康促進行動，重點解決青少年、育齡人群及其他特定人群生殖健康的突出問題，開展未婚人群人工流產干預專項行動，減少青少年意外懷孕和人工流產，提高群眾生殖健康水平。

在新型婚育文化的建設上，上述《工作要點》稱，要以「尊重生育的社會價值，提倡適齡婚育、優生優育，鼓勵夫妻共擔育兒責任，破除高價彩禮等陳規陋習」為重點，加強對青年婚戀觀、家庭觀引導，重塑多子女家庭養育文化，淡化教育焦慮，弘揚「孝」、「和」家庭價值觀，推動構建積極正向的新型婚育文化。開展新型婚育文化建設項目試點，大力推廣新宣傳標語口號，倡導將新型婚育文化內容納入村規民約，修訂與中央《決定》精神不一致、不適應的內容。發揮「5.29會員活動日」宣傳品牌、文化社等作用，打造新環境宣傳載體，注重運用網絡和新媒體等青年群體喜愛的方式，在潛移默化中培育新型婚育觀念。

據中國計畫生育協會官網消息，《工作要點》印發給各省、自治區、直轄市計生協，計畫單列市、新疆生產建設兵團計生協，中國計生協機關各部門，人生雜誌社，請他們結合本地、本部門實際，妥善安排各項工作，切實加強組織領導，抓好貫徹落實，確保如期完成各項工作任務。

報導稱，2021年1月，《中國計畫生育協會2021年工作要點》也曾對生殖健康服務事宜作出部署。

當時的文件稱，要實施生殖健康促進行動，落實大陸國務院領導同志要求，以保護民族生育力為目標，重點解決青少年、育齡人群及其他特定人群生殖健康的突出問題。普及科學避孕和生殖健康知識，開展生殖健康教育、諮詢與服務，推進服務重心下移，推動人人享有生殖健康，提高群眾生殖健康水平。

另外，2021年9月，大陸國務院印發的《中國婦女發展綱要（2021—2030年）》也提到，落實基本避孕服務項目，加強產後和流產後避孕節育服務，提高服務可及性，預防非意願妊娠。推進婚前醫學檢查、孕前優生健康檢查、增補葉酸等婚前孕前保健服務更加公平可及。減少非醫學需要的人工流產等。

「我國人工流產具有3個特點：數量龐大、重復流產者佔比高、年輕未孕的女性比例大。」《中國實用婦科與產科雜誌》2021年刊發的一篇文章指出，近5年來，每年人工流產的總數一直徘徊在950萬左右。吳尚純等匯總19篇文獻，調查婦女人數為39820人，25歲以內婦女所佔比例為47.5％。而近些年有研究顯示，我國小於20歲的人群已成為人工流產婦女中極為重要的一部分。