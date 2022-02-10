福食解禁 高金素梅脫口4字怒轟民進黨

行政院宣告放寬日本福島周邊5縣食品管制後，引發輿論沸騰。無黨籍立委高金素梅今(10日)痛批，這是一個非常糟糕、對人民不負責任的經貿談判的示範，此例一開「後患無窮」！

高金素梅今在臉書發布的影片中談到，這是一個非常糟糕、對人民不負責任的經貿談判的示範，此例一開後患無窮，這次院會記者會，行政院發言人羅秉成拿反萊豬公投結果來證明人民多麼渴望走向國際，得出結論應該要加入CPTPP，他說阻擋福島食品進口是歧視，是不合理的貿易障礙，這次的開放沒有交換條件，為的是解開纜繩。

高金素梅說，羅秉成這段話其實只是民進黨慣用的移花接木政治話術，反萊豬公投同意跟不同意票數差距不到20萬票，但是在2018年反對日本福島食品進口的公投上，同意和反對票數差距超過500萬票，這兩件事情是要怎麼樣相提並論？憑什麼差距不到20萬票的民意可以重新詮釋差距500萬票的公投結果，這是刻意誤導跟扭曲。

另外，高金素梅在貼文也提到，羅秉成將加入CPTPP和「無條件開放福島食品進口」掛勾在一起，是非常不智的，他說阻止福島食品進口是歧視，是不合理的貿易障礙，這種說法是直接挑戰世界貿易組織WTO的爭端解決機制，因為韓國在2013年禁止福島八縣市的28種水產品進口之後，2015年就被日本告上了WTO，2018年WTO的初審，日本雖然贏了，但2019年WTO的終審，韓國還是勝訴了，「所以我們的羅政委是在指控WTO歧視和設置了不合理的貿易障礙嗎？想護航福島食品，就可以無視WTO行之有年的規矩嗎？民進黨就準備用這種態度走向世界嗎？」