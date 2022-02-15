2022年高雄市長選戰，國民黨以台北市議員羅智強、無黨籍立委高金素梅及前高雄市副市長李四川呼聲較高。對此，身為高雄人的新黨主席辦公室主任王萬邦表示，高金素梅有3優勢可打敗民進黨現任市長陳其邁，所以他認為國民黨高層應思考高金素梅這個選項。

針對高雄市長選情，據港媒《中評網》14日報導，王萬邦接受該媒體記者訪問時指出，自己碰觸基層時，已聽到多位國民黨高雄市議員都在串連要支持高金素梅參選市長，這等於是在地藍營基層的共識，因此他希望國民黨要聽見這樣的聲音，考慮讓高金素梅出來參選。

王萬邦指出，高金素梅對上陳其邁有3大優勢，首先是高金素梅無黨籍身分，可以拿到很多非藍營支持者的選票；其次是高金素梅的問政表現有目共睹；最後則是陳其邁在高雄市施政，雖然表面功夫做得很好，但是高雄的經濟和公共建設的問題，沒看到有特別的建樹。

另外，國民黨高雄市議員邱于軒14日也表示，高金素梅個人特質對於民進黨不公不義，有非常好的論述去反擊，加上身為原住民長期關注原民、弱勢，這位剛柔並濟的大女人，對上小英男孩的暖男陳其邁，她認為會碰撞出火花。