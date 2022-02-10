NAND Flash供應商KIOXIA(鎧俠)以及WD(威騰)公告工廠之半導體原物料被汙染，由於群聯(8299)和KIOXIA合作關係密切，故群聯也發布最新聲明，指出還在了解細節當中，惟群聯強調，「供貨無慮，無影響」。

群聯表示，跟KIOXIA有簽屬LTA(長期供貨合約)，在優先供貨保障合約裡，供貨無慮、無影響。另外，群聯強調，除了與KIOXIA有簽屬LTA以外，群聯也與其他主要的NAND供應商原廠均分別有簽屬LTA供貨合約以及穩定合作關係，供貨無影響。

群聯表示，NAND供貨來源多元化，且與各家NAND原廠均保有長期穩定的合作關係，群聯也將密切的關注NAND原廠的營運狀況以及供貨穩定度，確保滿足全球客戶的需求。

為因應2022年的NAND儲存市場需求上升，尤其為了滿足全球客戶的Design-in合作案，群聯從2021年10月份開始，便已開始建構庫存水位，截至2022年1月份，庫存水位達到歷史新高，短期內供貨無慮。