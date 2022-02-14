記憶體模組廠商宇瞻(8271)公布1月合併營收9.12億元，較去年12月成長31.1%，年增38.5%。下周五(2月25日)將於證交所召開法說會，去年獲利創高有望，且具備高殖利率潛力，外資連6日敲進逾800張，周一股價突圍翻紅收漲0.75%或0.35元，報47元。而NAND Flash的價格翻漲在望，群聯、威剛等模組廠跌幅均收斂1%以內，相對抗跌。

日本NAND Flash工廠在1月下旬發生物料汙染，可望帶動NAND Flash的價格翻漲，業界預期NAND Flash市況將提前復甦，NAND Flash價格展望上修有利模組業者的獲利及評價，對群聯(8299)、威剛(3260)、宜鼎(5289)、宇瞻、創見(2451)、十銓(4967)等模組廠營運帶來正面助益，本土投顧法人點名，尤其是自上季季底便逐步增加庫存水準的群聯(8299)及威剛(3260)。

TrendForce報告指出，關於威騰電子(WDC)與鎧俠(Kioxia)表示，兩間公司位於日本境內四日市(Yokkaichi)與北上市(Kitakami)的NAND Flash合資工廠發生原物料汙染情事，其預計最快需等到2022年3月中才能恢復正常生產，並且扭轉2022年第二季市況，帶動NAND Flash的價格翻漲。2022年第二季自原先預期下跌5到10%，調升至上漲5到10%，第三季則自原先持平調整為上漲3到8%。至於，第四季則是基於將準備進入淡季周期的需求走勢，預計漲勢將暫緩，預期持平開出，屆時將再度觀察需求的實際表現，不排除開始出現小跌的可能性。

群聯已發表聲明，強調與鎧俠簽下長約且有優先供貨保障合約，與其它主要NAND Flash廠亦簽下供貨長約，因此不會對供貨造成影響，群聯將密切關注NAND Flash原廠的營運狀況及供貨穩定度，以確保滿足全球客戶的需求。再者，群聯看好今年需求回升，上季開始拉高庫存，今年1月在手庫存量已創歷史新高，短期內供貨無慮。

威剛董事長陳立白野表示，第一季NAND Flash市況比先前樂觀，雖然上游產能變數較多，但本季合約價修正幅度將較去年第四季收斂，價格走勢轉趨穩定，有助於終端需求提升，NAND Flash價格底部有機會在今年第二季出現。至於鎧俠及威騰問題，威剛表示將有利於NAND Flash價格支撐，下游供應鏈在庫存備料上也可望啟動即時因應對策，對後續價格走勢相對正面。

宇瞻展望今年，缺料的情況略紓解，公司也將較為積極力拚營收增長。宇瞻25日證交所法說會，將針對產業或營運等議題做回應。