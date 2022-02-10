索馬利蘭部長級官員團正在訪問台灣，不僅引來中國的批評，也讓國人有了建交的想像。外交部亞非司副司長吳正偉今天在例行記者會上回應媒體詢問指出，我國目前跟索國各方面合作領域進展正面，希望透過持續深化與索國關係，讓雙方能夠邁向新的里程碑。

吳正偉指出，索馬利蘭位處非洲運輸要衝，且具經貿潛能，為了擴大台商拓展東非地區市場，駐索馬利蘭代表處去年11月協同外貿協會以及台北市進出口商業同業公會在索國首都哈爾格薩（Hargeisa）辦理商展，主題包含醫衛、食品、農漁加工、汽車零組件、資通訊、海空運、綠能產業等，深獲各界好評。外交部也舉辦了兩場商機座談會，由來自台灣與相關國家的企業，討論雙方經貿合作進展，與未來可以努力合作的方向。

吳正偉表示，台灣也努力也推動跟相關民間商會簽署合作備忘錄，透過駐索國代表處協調索國商工暨農業總會在內的3個國家性質的商會，與台北市進出口商業同業公會，簽訂締結姊妹商會的合作備忘錄。

對於中國外交部發言人趙立堅批評索國官員訪台，吳正偉回應表示，中國不應該以虛構的「一中原則」，強迫其他國家、國際組織、國際企業做出違背意願與事實的不實論述。

吳正偉強調，民主國家之間高層政府官員的交流互訪是常態，台灣珍惜與理念相近友好國家的交往，將善盡作為國際社會與民主陣營成員的責任，持續捍衛自由人權民主法制的核心價值。

此外，外交部長吳釗燮昨晚設宴款待索國訪團，吳釗燮表示，世界上最瞭解彼此國際處境的國家就是台灣及索馬利蘭，因此台灣將持續支持索國的民主建構工程，以及協助推動包含能源、資通訊、農業及醫療等領域的雙邊合作計畫。

瑞格薩感謝我國政府及民間非政府組織持續於疫情期間給予索國各項協助，並表示台灣是索國重要的合作夥伴，雙方共享民主、自由、人權的普世價值，索馬利蘭繼續強化及深化台索關係的決心，絕不會因外部的壓力而動搖改變。