獼猴甚至還會自己開水龍頭喝水，相當聰明。（陳政雄提供／吳建輝南投傳真）

南投松柏嶺山區聚集許多台灣獼猴，加上時常有民眾餵養造成獼猴數量增加，還不怕人，農民陳政雄在天受宮前種植一分地鳳梨，近日遭獼猴強摘400顆欲哭無淚，只能蓋上黑網，希望這樣能減少損失。（陳政雄提供／吳建輝南投傳真）

獼猴都是成群結隊出現，最多達上百隻同時出現，就像蝗蟲過境一樣，大啖農民血汗。（陳政雄提供／吳建輝南投傳真）

南投松柏嶺山區聚集許多台灣獼猴，加上時常有民眾餵養造成獼猴數量增加，還不怕人，農民陳政雄在天受宮前種植一分地鳳梨，近日遭獼猴強摘400顆欲哭無淚，獼猴甚至連擺放在供桌上的發粿都要拿，陳政雄表示，獼猴越來越猖狂，絲毫不怕人，只能奮力保護鳳梨，相當無奈

獼猴就坐在樹上拿著剛搶來的塑膠碗裝的發粿，絲毫沒有剛搶劫完的樣子，安然自若地享受發粿，讓站在遠處的民眾相當無奈，只能拿起手機拍下來，這樣的場景他們也已經見怪不怪，猴子整批整批的下山掠奪食物，就像山賊一樣，蠻橫不講理，要吃什麼就拿什麼。

農民同時也是名間鄉天受宮宮主陳政雄，他說他種植一分多地的鳳梨，一次被摘走400多顆，獼猴都是成群結隊出現，最多看過多達上百隻同時出現，就像蝗蟲過境一樣，大啖農民血汗，這樣「侵門踏戶」的強摘農作物，他也只能眼睜睜看著，最近已經自掏腰包將鳳梨蓋上黑網，希望這樣能減少損失。

陳政雄說，附近有店家放在櫃檯下的米桶也被打翻，米散落一地，只能掃一掃拿去餵雞，獼猴甚至還會自己開水龍頭喝水，相當聰明，初九拜天公家家戶戶擺供桌，獼猴絲毫不畏懼人，直接大咧咧的走到街道上，看見供桌上的發粿就拿，真的很囂張。

陳政雄強調，過去只有冬季食物匱乏時，獼猴才會下山掠奪食物，現在已經不分季節，一年四季都能看見獼猴在市區遊蕩，相當頭痛，居民也只能學習如何與獼猴共存，不然也不知道要怎麼辦。