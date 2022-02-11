台東鳳梨釋迦目前正值盛產期，為拓展國內消費市場，農委會農糧署輔導台東縣農會等產地農會，與台北喜來登大飯店合作，在情人節前夕推出「妳(你)釋唯一」記者會活動，邀請名廚林秋香與農糧署長胡忠一現場示範製作鳳梨釋迦創意料理—濃情蜜意甜點套餐。

另為感謝日本當地企業自發性發起「應援台灣鳳梨釋迦農家」活動，現場由胡忠一與日方發起人進行台日二國雙邊視訊連線，表達我方對日方152家企業的感謝與暖心支持。

農糧署說明，中國大陸去年9月宣布暫停進口台灣鳳梨釋迦，為確保農民收益，積極透過內、外銷、加工等措施，以多管齊下的方式，穩定產銷。這次活動由農糧署主導台東縣農會與台北喜來登大飯店合作端出鳳梨釋迦情人節創意甜點套餐。

此外，日方為感謝台灣在日本311地震給予的溫暖支持，日高地域日台親善協會會長上田正則，特別登高一呼，集合日本141家企業響應採購台灣鳳梨釋迦活動；日籍網紅Iku，不但自掏腰包購買100公斤致贈青森友人品嚐鳳梨釋迦，大讚台灣的鳳梨釋迦冷凍果「猶如天然的水果冰淇淋、口感媲美米其林等級」，Iku更進一步邀請日本11家企業參與應援台灣鳳梨釋迦。

農糧署強調，鳳梨釋迦營養價值高，風味獨特，是非常優質的水果，為激發大家的創意並推動全民吃鳳梨釋迦，配合「妳（你）釋唯一」活動，歡迎大家做伙來參加「釋迦101種創新吃法」影片徵件活動，徵件時間到3月15日截止，第1名5萬元、第2名3萬元、第3名2萬元、優選獎2位每位獎金1萬元，總獎金高達12萬元。活動辦法公布於「台東鳳梨釋迦」網頁（網址：https://atemoya.com.tw）。