砂石車攔腰猛撞遊覽車 駕駛受困共8人送醫 13:402022/02/10 中時 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 砂石車疑因煞車故障，攔腰撞上遊覽車，造成8人受傷送醫。（民眾提供／王文吉台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 砂石車撞上遊覽車，車頭擠壓變形，駕駛一度受困車內。（民眾提供／王文吉台中傳真） 消防隊員破砂石車車窗，並架梯將受困駕駛救出。（民眾提供／王文吉台中傳真） 台中市發生砂石車攔腰撞上遊覽車事故，接近中午時分，一輛遊覽車行經外埔區水美路國道三號高架橋下，遭砂石車從左側攔腰撞上，突如其來猛烈搖晃，造成7名乘客擦挫傷，砂石車駕駛一度受困車內，消防隊員趕到將他救出，幸8人均為輕傷，無生命危險。 警方針對遊覽車及砂石車駕駛55歲李男、44歲張男酒測，雙方皆未飲酒，初判砂石車疑因煞車故障，行經外埔區水美路號誌紅燈時無法煞車，車頭撞擊遊覽車釀成事故。 女藝人劉雨柔拳館更衣室遭偷拍 怒告負責人求償100萬 72歲老婦轉彎暴衝停車場 10秒連撞9車 民宅內車也遭殃 #砂石車 #遊覽車 #攔腰撞上 #行經 #外埔區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 貨車行經石碇疑車速過快翻覆 駕駛命危送醫搶救 14:152022/01/25 社會 小貨車為閃砂石車自撞車頭凹陷 駕駛昏迷送醫急救 18:102022/01/15 社會 營業小客車駕駛不熟路況 車子滑落桃園山區卡在45度邊坡 10:092022/02/04 社會 台17線5車連環大追撞 休旅車被砂石車和大貨車夾成肉餅 16:582022/01/23 社會 台64線砂石車翻覆橫躺車道釀回堵 事故已排除恢復通車 13:382022/02/06 社會 消防車趕赴火場 16歲少年無視警笛 高速攔腰撞昏迷 07:312022/01/26 社會 砰砰！北市公車撞砂石車 後方駕駛直擊脫口：GG思密達 09:072022/01/16 社會 高雄騎士欲超車遊覽車 失控打滑連人帶車撞上前方自小客 15:012022/01/14 社會 女騎士突滑行至對向車道撞汽車 昏迷送醫搶救 21:232022/01/21 社會 國道10號燕巢段意事故 砂石車撞衝出邊坡一度大塞車 12:352022/01/27 社會 三寶進口車國道螃蟹鬼切 砂石車急煞甩尾「翹孤輪」 網怒：垃圾 10:022022/01/12 社會 國3田寮路段半聯結車超載砂石 自撞護欄後連撞5部自小客 11:542022/01/25 社會 16歲無照機車騎士清晨撞上打火消防車昏迷不醒 13:172022/01/26 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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