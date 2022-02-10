砂石車撞上遊覽車，車頭擠壓變形，駕駛一度受困車內。（民眾提供／王文吉台中傳真）

消防隊員破砂石車車窗，並架梯將受困駕駛救出。（民眾提供／王文吉台中傳真）

台中市發生砂石車攔腰撞上遊覽車事故，接近中午時分，一輛遊覽車行經外埔區水美路國道三號高架橋下，遭砂石車從左側攔腰撞上，突如其來猛烈搖晃，造成7名乘客擦挫傷，砂石車駕駛一度受困車內，消防隊員趕到將他救出，幸8人均為輕傷，無生命危險。

警方針對遊覽車及砂石車駕駛55歲李男、44歲張男酒測，雙方皆未飲酒，初判砂石車疑因煞車故障，行經外埔區水美路號誌紅燈時無法煞車，車頭撞擊遊覽車釀成事故。