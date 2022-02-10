香港近期遭受新冠變種病毒Omicron和Delta雙面夾擊，防疫失守，醫院急診室更是嚴重超出負荷。大陸央視今（10日）表示，在這個關鍵的時刻，堅持落實「動態清零」是目前防疫抗疫及保護市民衛生安全最有效的方法，又指部分人提出所謂「與病毒共存」的「躺平」策略， 既無科學基礎也有現實危害，文章也引述大陸國家衛健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年所言，香港抗疫要做到「五個精準」。

央視報導稱，一部分人誤解「動態清零」等於「零容忍」，甚至不負責任地提出香港應放棄動態清零，「如任由這種錯誤論調大行其道、混淆視聽，將動搖香港全社會的抗疫信心，影響抗疫成效」。

該報導引述梁萬年近日對香港防疫工作提出建議，指動態清零不是追求零感染，而是「快速發現、快速處置、精準管控、有效救治」，以此實現抗疫、日常生活及發展經濟的平衡。

梁萬年指出，香港抗疫要做到「五個精準」，即精準進行流行病學調查、精準劃定密切接觸者、精準劃定有風險的區域、精準進行醫療救治、精準實施社區防控。

報導強調，動態清零絕不是所謂不惜代價，而是以最小代價換取最大成果。香港當前必須與時間賽跑，各界團結一致，齊心抗疫，不能抱僥倖心理。