台北市長柯文哲力推台北通，先前引發不少個資疑慮，今有網友在臉書質疑，台北通伺服器是「China香港阿里雲」，炮轟北市府直接把台灣人個資奉送給中國。對此，台北市資訊局說明，台北通使用之伺服器均放置於北市府電腦機房，由資訊局維護管理，.taipei網域為廠商營運管理，違反合約規定將議處，炮轟有心人士竟將.taipei網域服務與台北通系統混淆，「如此的企圖與政治操作，實不足取」。

由於台北通網頁版的網域為.taipei，有網友PO出照片，質疑「台北通」App伺服器位置在「香港Central and Western District Central」（香港的中西區，中環），而託管／所有者則是「Alibaba(China)Technology Co. Ltd」（阿里巴巴中國科技公司）。該網友痛批「真棒，直接把台灣人個資奉送給中國。」

消息傳出後引爆PTT網友討論，質疑「之前有些場所還強制安裝台北通，想到就覺得恐怖」、「所以一直吵要連線健保取得資料？」「台灣有自己的網域柯P不用，根本就是故意的」，不過也有網友說「真的假的，還是等回應再說吧？」

對此，北市資訊局指出，該截圖畫面為.taipei官網說明該網址如何申請、註冊等資訊，.taipei網域由網路中文資訊股份有限公司營運管理，委外契約明訂「廠商執行本案之團隊成員不得為陸籍人士，並不得提供及使用大陸廠牌資通訊產品」，營運廠商顯已違反合約規定，本局除要求立即完成網站主機位置的移轉外，並將依合約進行相關議處。

資訊局表示，台北通使用之伺服器均放置於北市府電腦機房，由資訊局維護管理，而.taipei網站則係由營運管理廠商建置及管理，所使用伺服器及軟硬體與市府網路及所有系統軟硬體均無關聯，部分有心人士竟將.taipei網域服務與台北通系統混淆，並誤導民眾對台北通的資安與個資保護的產生疑慮，如此的企圖與政治操作，實不足取。