花蓮縣文化局與卓溪鄉登山協會等團隊，上月花費10天，以人工徒步背負材料方式，深入日據八通關越嶺道內2駐在所，修復砲庫原有風貌，並清理遺構。（花蓮縣文化局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣文化局與卓溪鄉登山協會等團隊，上月花費10天，以人工徒步背負材料方式，深入日據八通關越嶺道內2駐在所，修復砲庫原有風貌，並清理遺構。（花蓮縣文化局提供／羅亦晽花蓮傳真）

山林開放後，橫越南投花蓮交界的日據八通關越嶺道是山友的熱門登山路線之一，沿線56座日據時期駐在所遺構中，又以華巴諾駐在所及別稱多美麗的十三里駐在所最具特色，花蓮縣文化局繼2020年委外組砌多美麗人字砌石駁坎，恢復史蹟昔日原貌後，上月再花費10天，以人工徒步背負材料方式，深入2駐在所，修復砲庫原有風貌、清理遺構，留存歷史紀錄。

文化局指出，日據時期，台灣總督府為壓制拉庫拉庫溪流域內大分地區的布農族人，在1920年設置華巴諾駐在所，配置5名巡查及6位警手，建築群包括駐在所本體、雙拼宿舍、砲庫、廁所及澡堂等，設置三吋速射砲、山砲、舊砲各1門，且砲庫內俄製三吋速射砲，為1904日俄戰爭的戰利品，做工精良，保存狀況尚佳。

文化局2019年曾委外進行全區測繪作業，繪製現況圖及復原圖，並建立文物清冊，由於當時仍存的雙拼宿舍，去年疑受圓規颱風摧毀，已全部傾倒於地，為維護三吋速射砲保存的環境，今年委外進行砲庫修復工作。

不過華巴諾駐在所位於崎嶇山徑的深山裡，須徒步3天才能到達，且修復所需的建材、工具均得靠人力搬運，因此此次整修盡量將建材與工具輕量化，並就地取材。而工作人員也依照日據時期的工法，參考老照片，先扒除屋頂腐植層，釘上帆布，並以當時日本人採類似土居葺的屋面作法，以樹皮作為防水夾層，並修補牆板、增補佚失垂木，歷時3天完成，還原砲庫原有風貌，並提供三吋速射砲乾爽的保存環境。

另座十三里駐在所，設置於1921年，1944年裁撤，因距玉里十三日里，日文又稱為トミリ（Tomiri），而別稱多美麗，雖然駐在所木造建築群迄今已消失，但下層平台鄰近越道路的駁坎，以片岩採人字砌構築，南北兩側的越道路皆以「浮築橋」形式構造，與現地自然景觀成優美的歷史文化路徑。

文化局前年委外進行駐在所主入口北側的駁坎修復及敷地遺構測繪，上月再度委由木本設計及卓溪鄉登山協會組成工作團隊，前進十三里駐在所，清理駐在所的地坪及地表遺構，移除表層腐質土，釐清駐在所建築群的配置並測繪圖面。

文化局表示，這次向文化部爭取再造歷史現場專案計畫補助，由專業團隊攜手在地布農族人，上月18至27日前往華巴諾駐在所及十三里駐在所，進行砲庫整修、地坪清理等歷史遺跡保存工作，讓20世紀初殖民砲火深入拉庫拉庫溪流域，及布農族人為其尊嚴與生存而奮戰的歷史，得以保留下來。