台股去年重回多頭走勢，銓敘部今天公布退撫基金去年整體收益達795.03億元，年收益率11.85％，公保準備金收益率13.86％，績效表現都創下近年新高。考試院長黃榮村表示，由於通膨較預期為久、供應鏈瓶頸及新冠肺炎疫情都將影響全球經濟增長，要求退撫基金密切關注各項不確定因素，妥為規劃因應。

銓敘部今天在考試院會就公教人員保險準備金和退撫基金財務運用配置及運用績效作專案報告。銓敘部指出，去年新冠肺炎Delta、Omicron變種病毒相繼威脅，全球疫情依舊嚴峻，且國際油價大漲、供應鏈瓶頸，致通膨升溫，聯準會加速縮減購債規模、部分國家央行提前升息，惟全球景氣持續復甦及企業獲利成長強勁，各主要股市震盪走高。

110年截至12月底止，MSCI全球指數及台灣加權股價指數分別上漲18.54％、23.66％。銓敘部表示，公保準備金均衡布局國內外金融市場，並審度市場情勢，動態調整資產配置，去年至年底為止，整體規模為3439.27億元，累計收益為464.14億元，收益率13.86％。

銓敘部表示，去年第4季Omicron新變異病毒來勢洶洶，且美國聯準會釋出偏鷹派訊息，致金融市場波動加劇，惟後續市場正面看待疫情及美國聯準會貨幣政策轉變，股市重回多頭走勢。

截至去年第4季止退撫基金整體收益數為795.03億元，年收益率為11.85％，績效表現創近年新高，其中自行經營之收益數為304.17億元，年收益率為8.68％；委託經營之收益數為490.86億元，年收益率為15.33％。銓敘部指出，退撫基金近3、5、10年的加權平均收益率分別為10.38％、7.55％、6.13％，均高於預定收益率，績效表現穩健良好。

不過，退撫基金管理委員會指出，全球在歷經去年的快速反彈後，經濟將面臨後疫情時期新的挑戰，諸如國際通膨壓力高漲、主要央行貨幣政策正常化、地緣政治緊張局勢，以及中國經濟成長可能放緩等。未來將關注疫情及金融情勢變化，適時調整投資組合，以強化防禦能力。

考試院院長黃榮村認為，通膨較預期為久、供應鏈瓶頸及新冠肺炎疫情皆持續，都將影響全球經濟增長，特別是美國聯準會開始升息的時間早於預期，將帶來額外的風險。要求基金管理會應密切關注各項不確定因素，並妥為規劃因應，積極維護基金參加人員權益。