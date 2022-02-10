新聞網站「The Drive」8日報導，隸屬於美軍測試單位的F-22「猛禽」（Raptor）匿蹤戰機，被拍到外掛新型匿蹤莢艙進行試飛，認為在面對中國大陸、俄羅斯等強大威脅下，F-22的現有作戰能力恐已無法滿足需求，才被迫犧牲部分匿蹤能力，以外掛設備作為補充。

根據報導，一名航空攝影師利德爾（James Reeder）近期在加州愛德華空軍基地（Edwards Air Force Base）附近，拍攝到隸屬於第411飛行測試中隊（411th Flight Test Squadron）、編號06-0132的F-22，在兩側機翼下各外掛一具匿蹤莢艙進行試飛。

愛德華基地除駐紮負責F-22、F-35、F-16、B-52H、B-1B、B-2、T-38、C-130、C-135、C-17、CV-22等各式機種測試任務的第412測試聯隊（412th Test Wing）外，空軍測試中心（Air Force Test Center）的總部也設立於此，且位於加州棕櫚谷（Palmdale）的美國空軍第42號廠區（Air Force Plant 42）同樣被劃為其一部分，該廠區即為洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）「臭鼬工廠」（Skunk Works）的所在地。

「The Drive」表示，雖然F-22在進行長距離飛行或防空攔截任務時，經常於翼下攜帶副油箱以延長航程，也曾見過該型機外掛飛彈進行測試，但這是其第一次見到F-22外掛此類匿蹤莢艙。

「The Drive」指出，由於F-22已進入其生涯後半段，可能讓美國空軍認為就算犧牲部分匿蹤性能，新能力仍能讓該型機獲得更強大的生存與殺傷能力，因此本次掛載的匿蹤莢艙或許是一款新型電戰莢艙，且由於AN/ALQ-131等電子反制莢艙通常僅掛載一具，F-22本次則一口氣外掛兩具，加上該型機本身早已內建部分電戰能力，「The Drive」認為，本次測試的莢艙可能同時具備防禦性和進攻性電戰能力，用於反制號稱具備匿蹤目標探測能力的新型雷達等威脅。

另外，該莢艙前端具備類似低偵測性光學外殼的設計，代表其也可能是紅外線搜索追蹤系統（IRST），因為該類型系統能夠用於偵測低雷達截面積（RCS）目標、不易受到電子干擾，且敵方難以預警，而美軍先前已承認，F-22不像F-35，沒有足夠的內部空間整合IRST系統。