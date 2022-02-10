有些人個性較軟弱，甚至不懂得拒絕別人，經常委屈自己幫人做事，就算心裡不願意，但也不敢說出來，還可能淪為被他人利用的對象。《靈匣網》近日分享5個星座雖然不缺朋友，但卻很少真心的。

1.雙魚座

雙魚座性格軟弱，待人處事不夠圓滑，不懂得如何拒絕別人，對於他們而言，拒絕等於傷感情，所以他們寧願答應別人，不論事情的難易程度，而且他們耳根子非常軟，意志很不堅定，容易受到他人影響，所以他們雖然朋友很多，但卻很少真心的。

2.牡羊座

牡羊座為人善良，他們個性很熱情，喜歡幫助他人，若是有人向他們尋求幫助，牡羊座會不忍拒絕對方，看待事情比較樂觀，但當對方不懷好意時，他們其實並非傻子，很快就能察覺到對方的意圖，只是因為想留情面，才不願意拆穿對方。

3.水瓶座

水瓶座個性時而軟弱時而矛盾，他們對陌生人很冷淡，因此難以結交新朋友，也因為與人接觸的少，所以總是認為人都是善良的，只要有人對他們好，水瓶座就容易相信對方，對人沒有防備心，甚至可能因此被人利用，但他們卻察覺不出來。

4.金牛座

金牛座雖然視錢如命，但他們並非一毛不拔，而是認為錢應該花在刀口上，畢竟錢是靠自己幸苦賺來的，而金牛座個性憨厚老實，不喜歡與人勾心鬥角，待人接物方面很熱心，很少拒絕別人的請求，而且一旦答應他人，金牛座就一定會做到好，雖然個性較溫和，但他們不會任人欺負。

5.天蠍座

天蠍座給人高冷的感覺，但這是他們的保護色，內心其實擁有一顆溫柔的心，因為鮮少在外表現自己，也難以交到朋友，再者，天蠍座的知己很少，所以當有人拜託他們時，天蠍座都會不忍拒絕，希望能以此交到朋友，一不小心就可能被人利用，不過一旦發現對方並非真心，天蠍座就會馬上翻臉。