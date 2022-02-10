台中市龍井區決定研發名符其實的「龍井茶」，去年起著手栽種各類食用花草。（林欣儀攝）

想喝「龍井茶」該到哪裡找？台中市龍井區沒產茶葉，卻常有民眾到此詢問想買「龍井茶」，而這個「美麗的誤會」也讓龍井區農會總幹事林裕議突發奇想，決定創造屬於龍井的在地花草茶，並與農業改良場合作，盼在稻作休耕期發展當地新農業，藉以提升農民收益。

指著鄰近農會旁的一大片土地，上面已經栽種了多種花草，林裕議說，「龍井茶」聞名世界，但其中的「龍井」指的是中國杭州龍井，卻有許多台灣民眾誤以為是台中龍井區，來這裡「找茶」，因而引發他種茶的念頭，再加上政府不收二期稻後，農民想改種其他作物，決定推廣經濟價值高的花草茶。

其實，中興大學過去就曾經建議，龍井區農民可在大肚山上栽種蜜香紅茶，卻因海拔低、水源等問題難以突破，林裕議說，近兩年因疫情關係，防疫茶很熱門，決定尋求台中農改場協助，尋找適合海線地理環境栽種的飲用類花草，目前已經試種了萬壽菊、魚腥草、白鶴靈芝、大花咸豐草等。

台中農改場助理研究員陳鐶斌表示，因食用類花草的用途較特殊、屬於小綜，目前台灣的花草茶原料多仰賴進口，而龍井區位於台中海線，冬季風大，幾乎難以栽種較高的果樹類，因而花草種類以適合春天播種、生長到冬天採收的短期花草為主，目前試種成效不錯。

林裕議強調，收成後的花草暫時先委託農改場協助烘焙、配比，傾向以機械化、減少人力需求為主，以魚腥草為例，台灣還沒有大面積栽種的地區，若龍井能種出成效，未來希望成為主要產區，也藉此減少進口量，目前花草茶的設計鎖定年輕族群，配比仍在盲測階段，未來不排除透過中醫師協助調配配方，也考慮製作成精油。