2017年華航員工、空服員工會朱良駿等3人，參加在交通部前舉辦「6／23運輸業工時大體檢-反過勞、要休息」活動，華航表示將對3人懲處遭勞動部認定構成不當勞動行為，華航提起行政訴訟請求撤銷，但台北高等行政法院更一審認定沒有理由，判決駁回。可上訴。

台北高等行政法院認為，本件0623活動係參加人工會之活動，其指出華航與交通部民用航空局的研擬方案有安全上的疑慮，與華航安全法規有所抵觸，並涉及全體空服員生命安全及勞動環境變動，具有公益性，為工會團結權正當之行使，應受到法律保護。

合議庭指出，華航對0623活動未予容忍，評議會對參加人朱良駿、林馨怡、張書元為約談及作成懲處建議，有阻礙勞工參與工會活動、減損工會實力或影響工會發展的意圖，具有不當動機，構成不當妨礙工會之活動。

合議認為，勞動部認定華航是不當勞動行為的原裁決並無違誤，華航請求撤銷，為無理由，判決駁回。