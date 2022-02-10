台南市5屆市議員謝龍介10日宣布投入台南市長初選，為地方政壇投下震撼彈，對此，資深媒體人趙少康看完媒體1月底所做民調直言，他在國民黨內的可能候選人中，是目前最接近黃偉哲、最有機會代表藍軍角逐台南市長的戰將。有網友表示「龍介仙讚，加油」。

謝龍介曾任國民黨台南市黨部主委，藍營地方一直有支持他參選台南市長的聲音。 趙少康10日在臉書發文表示，對於願意投身艱困選區奮鬥的戰將，自己都給予十足鼓勵，並會全力支持 。想參與選戰的人都像龍介兄這樣主動積極，國民黨才有希望。

趙少康提到，謝龍介不只在去年底四大公投期間參與戰鬥藍的助講站台活動，為了成功罷免陳柏惟，也多次北上台中幫忙掃街、出席選前之夜，風靡菜市場的婆婆媽媽，粉絲群眾多，且深耕台南超過20年，從政資歷豐富。

趙少康透露，根據《TVBS》一月底出爐的民調，他在國民黨內的可能候選人中，是目前最接近黃偉哲、最有機會代表藍軍角逐台南市長的戰將。推出最有勝選希望的人，應該是國民黨未來面對選戰的唯一考量。

國民黨提名機制出爐後，接下來應該積極到各地訪才求才、鼓勵人才主動踴躍出來為國奮鬥，如果人多，或黨有矚意的人選，能夠事先協調就協調，不能協調就透過公開透明的初選，來一場君子之爭，最終勝出者，大家團結起來不分你我，全力支持。

最後，趙少康強調，此時此刻，國民黨沒有分裂的本錢，如果糾纏於利益、派系爭鬥，將永遠沒有重新執政的機會，懇請所有黨內同志團結起來，有官職的繼續在崗位上認真執政，有黨職的全黨一心全力輔選，人人各盡其職，終將再次證明，國民黨比民進黨更優秀，更有資格執政。

有不少藍營民代、參選人看完貼文直言「龍介仙讚，加油」、「龍介先加油」，立委李貴敏「龍介仙加油」、立委洪孟楷「團結一心，最有力的監督、最強硬的捍衛！」。