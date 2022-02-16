國民黨台南市議員謝龍介日前宣布投入台南市長初選，引起各界關注。謝龍介昨（15）日接受專訪時針對國民黨現況進行分析，坦言「不否認每個人在有意無意會為自己卡位」。

謝龍介昨日接受《震傳媒》報導，談到黨主席朱立倫、立委江啟臣、前高雄市長韓國瑜及戰鬥藍發起人趙少康等人，指出他們都算是國民黨內的領袖級人物，因此就算只是表面和諧也會展現出團結的一面，但也說「不否認每個人在有意無意會為自己卡位」。

謝龍介分析，2024總統大選還在卡位階段，但到底是朱立倫、韓國瑜還是新北市長侯友宜要出馬都還是未知數，目前僅確定朱立倫是擔任控球的人，「如果卡位卡得太近，控球的人一傳反而會失誤」。

至於侯友宜是否會選2024，謝龍介表示侯友宜連任新北市長應該問題不大，但重點是連任後要怎麼選2024，並以過去韓國瑜為例，指出當時其他人民調都不好，最後時任黨主席吳敦義說「不排除徵召韓國瑜」，同樣的狀況也可能發生在侯友宜身上。

謝龍介認為，連任後若想要出線要有一些技巧，最重要的是民意最好是從下而上，避免從上而下導致民眾反感，不過他也指出國民黨中常委將在3月5日進行改選，而到時的中常委才是決定總統人選的關鍵，因此目前也還無法確定是否會由侯友宜出戰。