距離2024年總統大選還有2年多，藍軍由誰出戰，備受矚目。資深媒體人吳子嘉認為，國民黨若辦初選，人選百分之百是國民黨主席朱立倫。國民黨台北市議員徐巧芯則拋出有意願、民眾能夠接受、能夠贏等這3個條件缺一不可。

吳子嘉20日在《董事長開講》網路直播節目中認為，朱立倫本身對2024大選的布局做得很深，應該會有效，國民黨若辦初選，百分之百會是朱立倫。民進黨的人選若是副總統賴清德，他當選的機率則超過50%。

徐巧芯則指出，她會支持最強的人出來，重點是，第一，要有意願；第二，民眾能夠接受；第三，能夠贏，這三個要素缺一不可。

徐巧芯接著表示，侯友宜的當務之急是2022年，從《美麗島電子報》的民調來看，在公投之後，侯友宜的民調本質上還是很穩定，但藍營的支持度卻掉了10個百分點左右。不要小看這10個百分點，等到選舉，綠營歸隊後，10個百分點的力道就會出來。現在雖然還沒有看到作用力，但不代表對侯友宜沒有影響。所以解方是，2022年如果侯友宜能擔任一個領袖的角色，帶著不錯的選將，比如立委蔣萬安，一起把2022氣勢打起來；如此一來，這10%不僅會回來，還會愈補愈多。