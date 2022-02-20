根據《美麗島電子報》曝光的2月「民眾認為誰最適合擔任下一屆總統」最新民調，副總統賴清德以35.0%領先新北市長侯友宜的21.9%，台北市長柯文哲則以14.3%排名第三，其他依序為國民黨主席朱立倫5.2%、行政院長蘇貞昌3.7%。前民進黨立委郭正亮對此表示，坦白講，侯友宜這次民調，和賴清德明顯拉開差距，讓他「有點意外」。

郭正亮20日在政論節目《新聞大白話》中表示，2024年總統大選，民進黨候選人副手會是誰，現在還很難評估，副手的問題最後一年再討論，會比較真實，因為到時不知道民進黨內還會不會有初選。也許到了明年，總統蔡英文就會知道，整個情勢，誰也沒有辦法改變，大概民進黨的總統候選人就是賴清德，態勢就會非常明朗。

郭正亮分析指出，這次2024總統大選民調，侯友宜明顯掉下去了，坦白講，侯友宜的民調會跌成這樣，他有點意外，這要「感謝」國民黨主席朱立倫驚人的表現等因素。

郭正亮接著表示，侯友宜這次民調跌蠻多的，他跟賴清德的民調，本來非常接近；所以他比較意外的並不是賴清德的民調，反而是侯友宜，賴清德其實變化不大，穩穩地領先民進黨其他人，可是賴清德和侯友宜的民調，卻明顯拉開差距了。