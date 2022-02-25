前民進黨立委郭正亮。(圖/本報資料照)

俄烏衝突昨(24日)正式開打，烏克蘭民眾怕被砲火攻擊，傳出都先到地下室的防空洞避難。有網友認真詢問，現在台灣還有防空洞嗎？除了目前地下室之外，前民進黨立委郭正亮也說，躲在故宮保證不會被炸。

有網友在PTT詢問，「先聲明不是要製造恐慌，我目前在雙北生活，如果真的真的很不幸發生戰爭，人口擁擠的五個直轄市，還有防空洞可以躲嗎？」

民眾回應，國小很多喔，大樓地下室、停車場都是，或是躲醫院；如果不是專打地底的飛彈，地下室都可；過去設置的防空洞，很多都廢了。例如小時候住眷村附近，真的有一個地方鐵門，後來剷平蓋國宅了。「以前的小學有，後來變堆垃圾的就填掉」。也有人建議，烏克蘭百姓是躲在地底下的地鐵。另有人認為，現代戰爭沒在以平民為目標！

對此，郭正亮在《新聞大白話》說，他有問朋友說如果導彈打來要躲哪裡？朋友回說，與其用APP找防空洞，不如躲在自家地下室。郭認為，怎可能出門找防空洞，還要騎車搭捷運嗎？躲在故宮保證不會被炸！