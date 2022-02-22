酒駕新制1月28日上路，新北市警察局持續針對酒後駕車加強執法，1月共取締525件，與去年同期相較增加167件（46.6％），發生A1加A2類事故的有6件，新北市長侯友宜今主持道安會報後裁示，要警察局加強追蹤飲酒場所，如發現餐廳客人被取締酒駕機率高，須提醒業者善盡社會責任、加強宣導代駕。

警察局指出，針對A1、A2類酒駕肇事案件，溯源調查飲酒場所，如在餐廳等公共場所飲酒，應了解餐廳是否有勸阻或提供代駕服務，如餐廳未勸阻或未提供代駕，將列為重點輔導對象，除由轄區分局派員輔導業者，共同善盡防制酒駕責任，並結合各局處列為重點稽查對象，運用第三方警政督促酒店、KTV及餐廳業者應盡社會責任，協助代客駕駛服務。

侯友宜提醒，不要只有剛修法後才雷厲風執行，法令修正後仍要強化宣導，透過媒體及各種管道，讓民眾知道新制上路後加重刑責部分，另除A1、A2類酒駕肇事案件，溯源調查飲酒場所，未造成A1、A2類事故的酒駕，也可以在做筆錄過程中簡單紀錄，如發現是這家餐廳或酒店的客人酒駕被抓比例高，應要求業者提醒客人勿酒駕，只有落實源頭勸阻或提供代駕，才是根本解決問題的方法，避免酒駕未來造成A1、A2事故。另累犯的預防性羈押也很重要。

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