北市北投區某雜糧行門口放公告表示因蛋量少，「店內消費50元以上供10粒，消費200元以上可20粒」，遭民眾質疑店家強迫推銷，向警方報案，警局依《社會秩序維護法》受理，將傳喚店家說明。新聞曝光，有網友感嘆「老闆太老實」，如果寫「滿額換購」或「加價購」，就是完美行銷了。

張姓民眾9日下午3點到北投區新市街上雜糧行買蛋，但店員說，要在店內消費其他商品滿200元後，才可以購買20粒雞蛋，他認為不合理，與店家發生糾紛，並通知警方到場，店家解釋是買賣促銷模式，但張男認為，涉強迫推銷店內商品，提吿違反社維法第68條，強迫買賣行為。

北投警分局表示，將儘速通知店家負責人說明，釐清是強迫推銷還是買賣契約行為，呼籲店家若為了不同的銷售手法與客人發生誤會，須與消費者充分溝通，若有哄抬物價，將依相關規定處置。

關於此事，有網友在臉書社團《●【爆廢公社】●》發文：「消保官你嘛幫幫忙～餐廳可以要求人頭低消，雜糧行為什麼不能規定買蛋低消。」

網友也紛紛回應：「那是店家自己自由」、「白紙黑字寫清楚 店是人家開的 不接受可以不要買，現在一堆精品也都配貨在賣就沒看有人靠邀過」、「有寫清楚很好，不爽不要買」、「顯卡賣超訂價，車子賣超價，手錶賣超訂價，包包衣服鞋子賣超訂價，消保官怎麼不跳出來說一下」。

更有人直言：「就這老闆太老實啊，他如果寫：限量換購！凡在本店消費滿200元，得以xx元換購一盒雞蛋，就沒事了，或者把換購改成加價購」、「改成一斤60，消費滿200可以以每斤50購買，這樣就是完美的操作了」。